إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس تديرها الولايات المتحدة وإسرائيل

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها فككت شبكة تجسس قالت إنها تدار من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، وذلك بعد أشهر من الحرب التي استمرت 12 يوماً بين الجمهورية الإسلامية والدولة العبرية.

وقال جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إنه تم "كشف وتفكيك خلية مناوئة للأمن الوطني في إيران، كانت تنشط بتوجيه من أجهزة التجسس الأمريكية والإسرائيلية".

وأشار البيان إلى أن "العملية نُفذت بشكل منسق في عدد من المحافظات"، من دون أن يورد تفاصيل بشأن زمان ومكان مواقع العمليات أو عدد الموقوفين.

وكانت إسرائيل قد شنت في حزيران/يونيو ضربات غير مسبوقة ضد إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص بينهم ضباط كبار وعلماء نوويون، فيما ردّت طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على الدولة العبرية أوقعت أكثر من 25 قتيلاً.

كما نفذت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، غارات على منشآت نووية إيرانية في أعقاب التصعيد.

ويسود وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل منذ 24 حزيران/يونيو.

وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات الإيرانية عدة اعتقالات بتهم التجسس، إلى جانب إعدامات لأشخاص أُدينوا بالتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأقرت إيران في تشرين الأول/أكتوبر قانوناً يشدد العقوبات على المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة، اللتين تعتبرهما عدويها منذ أكثر من أربعة عقود.

المصدر: فرانس برس