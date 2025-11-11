المفوضية: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية بلغت أكثر من 54 بالمائة

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن نسبة المشاركة في عمليات الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي بلغت أكثر من 54 بالمائة.

وبحسب بيانٍ للمفوضية، فقد بلغ عدد المصوتين للتصويت العام (10.898.327) ناخب، من أصل (20.063.773) ناخب، وبذلك تكون نسبة التصويت تزيد عن 54%.

أما بخصوص التصويت الخاص (القوات الأمنية والعسكرية)، فقد بلغ عدد المصوتين (1.084.289) ناخب، من أصل (1.313.980) ناخب، وبذلك تكون نسبة المشاركة في التصويت الخاص 82.5%.

بينما بلغت نسبة التصويت الخاص (النازحين) 77%، بعد أن صوّت (20.527) ناخباً، من أصل (26.538) ناخباً.

في حين بلغت نسبة المشاركة في التصويتين العام والخاص أكثر من 55%. حيث بلغ عدد المشاركين في التصويتين (12.003.143) ناخب، من أصل (21.404.291) ناخب.