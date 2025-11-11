زيباري يشيد بفوز الديمقراطي الكوردستاني ويدعو إلى قانون انتخابي أكثر عدلاً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد السياسي الكوردي ووزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، بعد تجاوزه حاجز المليون صوت في التصويت العام، مسجلاً بذلك أعلى عدد من الأصوات الشعبية.

وشدد زيباري، في تدوينة له على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، على ضرورة تعديل قانون الانتخابات المقبل ليكون أكثر عدلاً وإنصافاً للناخبين العراقيين.

KDP has so far scored a spectacular victory in Iraq election 2025 by passing the ONE million VOTE in the general election as the popular vote. Next electoral law should be changed to be more fair and just to the Iraqi electorates. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) November 11, 2025

وتجاوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاجز المليون صوت في النتائج الأولية للتصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وأُغلِقت صناديق الاقتراع ضمن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق منذ الساعة السابعة من صباح الثلاثاء.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.

وبلغ عدد الناخبين في إقليم كوردستان مليونين و800 ألف ناخب، وكانوا موزعين على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع.

وتنافس أكثر من 7,740 مرشحاً، كان ثلثهم تقريباً من النساء، ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، بينما شارك 75 مستقلاً فقط هذا العام، على 329 مقعدًا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.