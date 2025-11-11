حملان: المشاريع والخدمات هي سر التفوق الانتخابي للديمقراطي الكوردستاني

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد ريباز حملان، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حقق نجاحاً كبيراً في انتخابات مجلس النواب العراقي بفضل دفاعه عن هوية الشعب الكوردي وجهوده الكبيرة في حماية الحقوق القومية.

وقال حملان في مقابلة مع كوردستان24، إن هذا النجاح جاء نتيجة الإدارة الحكيمة للحزب والمشاريع الخدمية التي قدمها رئيس الحكومة، إضافة إلى إصراره على ضمان حقوق ومستحقات المواطنين في إقليم كوردستان.

كما أشار إلى أن التواجد المكثف للكوادر والأعضاء ومناصري الحزب كان عاملاً مهماً في تحقيق هذا النجاح الكبير.

وأضاف حملان أن الشعب لم يعد يقتنع بالوعود دون أفعال، مشدداً على أن الناس تتطلع إلى الأعمال والمشاريع والاستقرار، وكل هذه الإنجازات قام بها الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مختلف مناطق كوردستان.

وشدد على أن التنمية والتطور تصل إلى كل مدينة وبلدة يحكمها الحزب الديمقراطي الكوردستاني دون أي تمييز.

وتجاوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاجز المليون صوت في النتائج الأولية للتصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وأُغلِقت صناديق الاقتراع ضمن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق منذ الساعة السابعة من صباح الثلاثاء.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.

وبلغ عدد الناخبين في إقليم كوردستان مليونين و800 ألف ناخب، وكانوا موزعين على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع.

وتنافس أكثر من 7,740 مرشحاً، كان ثلثهم تقريباً من النساء، ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، بينما شارك 75 مستقلاً فقط هذا العام، على 329 مقعدًا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.