إصابات في أبوظبي وانفجارات عنيفة في قطر مع تواصل هجمات إيران في الخليج

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت أبوظبي الخميس عن ستة إصابات إثر سقوط شظايا مسيّرة تم اعتراضها، فيما دوت انفجارات جديدة في سماء الدوحة، في خضم الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج والتي دخلت يومها السادس.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، عبر منصة إكس، "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا على موقعين في منطقة أيكاد 2، عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة، ما أدى إلى وقوع 6 إصابات بسيطة ومتوسطة من الجنسية الباكستانية والنيبالية".

وأبلغ مراسلو فرانس برس في الدوحة عن تصاعد عمود من الدخان الأسود في الضواحي الغربية للعاصمة، بعد سماعهم دويّ انفجارات وصفوها بأنها من بين الأعنف منذ بدأت إيران حملتها.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية الخميس في بيان عن "تعرض دولة قطر لهجوم صاروخي" وأن "الدفاعات الجوية تتصدى للهجمة الصاروخية".

وباشرت قطر بإجلاء السكان من محيط السفارة الأميركية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية صباح الخميس.

وجاء في بيان وزارة الداخلية القطرية أن "الجهات المختصة تقوم بإجلاء السكان القاطنين في محيط السفارة الأميركية وذلك كإجراء احترازي مؤقت"، مشيرة إلى تأمين سكن بديل لهم.

وتواصل طهران شنّ ضربات على الخليج منذ السبت ردا على الهجوم الإسرائيلي الأميركي عليها، واستهدفت الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية قواعد عسكرية وسفارات أميركية، فضلا عن مطارات وموانئ وفنادق ومبان سكنية.

وتأتي الضربات الجديدة على قطر الخميس غداة توجيه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انتقادات لنظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي، وهو أول اتصال رفيع المستوى بين البلدين منذ أن بدء الجمهورية الإسلامية حملتها.

واتّهم وزير الخارجية القطري إيران بأنها "تسعى إلى إلحاق الضرر بجيرانها وجرّهم إلى حرب ليست حربهم".

وأفاد مراسلو فرانس برس في المنامة أنهم سمعوا عدة انفجارات في العاصمة البحرينية، فيما دوّت صفارات الإنذار.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع الخميس أنها اعترضت ثلاثة صواريخ كروز قرب مدينة الخرج في وسط المملكة.

وأبلغت هيئة بحرية بريطانية الخميس عن "انفجار كبير" في المياه قبالة الكويت، ما تسبب بحدوث تسرب نفطي.

وأفادت وكالة "يو كيه إم تي أو" بأن "قبطان ناقلة نفط راسية أبلغ أنه شاهد وسمع دوي انفجار ضخم على الجانب الأيسر من الناقلة، ثم رأى قاربا صغيرا يغادر" قبالة منطقة مبارك الكبير في الكويت. وأضافت أن "هناك نفطا في المياه يتسرب من خزان، وقد تكون له آثار بيئية".

وأكّد الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أنه يسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز الأساسي لعبور موارد الطاقة العالمية.

وأشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب المتسارعة وتداعياتها السبت بشن ضربة على طهران أدت إلى مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، وردّت إيران بهجمات انتقامية في منطقة الخليج.

AFP