أضرار وتسرب نفطي جراء اصطدام زورق بناقلة في ميناء خور الزبير

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف مصدر في الموانئ العراقیة، اليوم، عن تعرض ناقلة نفط ترفع علم جزر الباهاما لحادث اصطدام من قبل "زورق" أثناء تواجدها في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية وتسرب نفطي في منطقة الحادث.

ونقل مراسل "كوردستان 24" عن المصدر قوله، إن طاقم الناقلة أبلغ السلطات المينائية بوجود خلل في خزان التوازن الأيسر (Ballast Tank) الذي بدأ بفقدان المياه، وهو ما أكد وجود اختراق أو ثقب في هيكل السفينة نتيجة قوة الاصطدام.

وأوضح المصدر أنه رغم الاختراق الذي طال الهيكل والتسرب النفطي المحدود الذي أعقب الحادث، إلا أن الناقلة لا تزال في حالة مستقرة وتطفو بأمان، مشيراً إلى أن الفرق الفنية المعنية تتابع الموقف لتقييم حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقم التسرب.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية حول هوية الزورق المتسبب في الحادث أو ملابسات وقوعه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

البصرة – كوردستان 24