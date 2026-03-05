فرنسا تسمح بوجود طائرات أميركية في قواعد لها في الشرق الأوسط

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة أركان القوات الفرنسية الخميس لوكالة فرانس برس أنه تم السماح بوجود طائرات أميركية في قواعد فرنسية في الشرق الأوسط "بصورة مؤقتة"، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأوضحت متحدثة باسم هيئة الأركان تأكيدا لمعلومات أوردتها قناة "إل سي إي" أنه "في إطار علاقاتنا مع الولايات المتحدة، تم السماح بوجود طائراتها بصورة مؤقتة في قواعدنا" في المنطقة، مشيرة إلى أن "هذه الطائرات تساهم في حماية شركائنا في الخليج"، في وقت تردّ إيران على الهجوم عليها بشن ضربات على دول الخليج.

AFP