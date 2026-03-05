حكومة إقليم كوردستان تنفي تقارير عن تسليح قوات كوردية لإرسالها إلى داخل إيران

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نفت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 5 آذار/مارس 2026، صحة التقارير التي تحدثت عن قيامها بتسليح قوى كوردية تمهيداً لإرسالها إلى داخل إيران.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في بيان رسمي، إن ما يتم تداوله بشأن وجود دور للإقليم في تسليح الأحزاب الكوردية المعارضة وإرسالها إلى الأراضي الإيرانية "عارٍ عن الصحة تماماً".

وأوضح البيان أن هذه التقارير التي تزعم وجود مخطط من هذا النوع "غير صحيحة على الإطلاق"، مؤكداً أن حكومة الإقليم تنفيها جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أنها تُنشر بشكل متعمد لخدمة أهداف معينة.

وأكد هوراماني أن حكومة الإقليم والأحزاب السياسية في كوردستان ليست جزءاً من أي تحرك أو حملة تهدف إلى توسيع نطاق الحرب أو تصعيد التوترات في المنطقة.

وشدد على أن موقف حكومة الإقليم يتمثل في الدعوة إلى السلام والاستقرار، مشيراً في الوقت ذاته إلى إدانة الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان.

كما دعا المتحدث باسم الحكومة كلاً من الحكومة الاتحادية في العراق والمجتمع الدولي إلى العمل على وقف الهجمات التي تطال الإقليم، وضمان حماية أرضه وسكانه واستقرار المنطقة.