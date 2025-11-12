بنما تضبط عدة أطنان من الكوكايين في البحر وتوقف عشرة أشخاص

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت بنما الثلاثاء ضبط كمية كبيرة من الكوكايين أثناء تهريبها إلى الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، فيما تعزز واشنطن انتشارها العسكري لمكافحة المخدرات في أميركا اللاتينية.

وقال المدعي العام خوليو فياريال للصحافيين إنه تم ضبط نحو 12 طنا من الكوكايين في عملية جرت الاثنين، كما تم توقيف 10 أشخاص.

وأضاف أن هذه العملية من بين الأكبر في المياه البنمية على الإطلاق.

تعد بنما نقطة عبور للكوكايين من أميركا الجنوبية، وخاصة من كولومبيا، نحو الولايات المتحدة، أكبر مستهلك لها في العالم.

وأوضح فياريال أن مواطنين فنزويليين وإكوادوريين ونيكاراغويين من بين الموقوفين على متن السفينة التي أبحرت من كولومبيا.

ضبطت بنما عام 2023 ما مجموعه 119 طنا من المخدرات.

وتحرص دول أميركا اللاتينية على إظهار جهودها في مكافحة المخدرات، فيما أدت الضربات الأميركية على سفن يشتبه في أنها تهرب المخدرات إلى مقتل 76 شخصا على الأقل حتى الآن في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وتؤكد واشنطن أن نشر قواتها في المنطقة يأتي في إطار حملة لمكافحة المخدرات، لكن فنزويلا خصوصا تخشى أن يكون ذلك مجرد ذريعة للإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو.

AFP