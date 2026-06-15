الرئيس بارزاني يهنئ المسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية

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أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، التهنئة إلى عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وفيما يأتي نص رسالة التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم.

نسأل الله عز وجل أن يجعل العام الهجري الجديد عاماً تترسخ فيه دعائم السلام والاستقرار والوئام بمنطقتنا والعالم أجمع.

دمتم بخير وسعادة

مسعود بارزاني

29 ذو الحجة 1447 هجرية

15 حزيران 2026 ميلادية