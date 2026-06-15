شركات النفط تشترط "الضمانات الأمنية" لاستئناف الإنتاج في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر مطلع على خط المفاوضات بين أربيل وبغداد، اليوم الإثنين، عن تفاصيل اجتماع رفيع المستوى جمع ممثلي الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان برئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، والذي ركّز على مناقشة الهواجس الأمنية ومستحقات الشركات المالية المتأخرة.

ووفقاً للمصدر الذي تحدث لـ كوردستان 24، فإن الشركات النفطية رهنت استئناف عملياتها الإنتاجية الكاملة بالحصول على ضمانات أمنية قطعية وجدولة سداد ديونها السابقة.

وفي خطوة لافتة تبدد مخاوف المستثمرين، قدّم رئيس الوزراء العراقي تعهداً حازماً للشركات قائلاً: "أتحمل المسؤولية الشخصية المباشرة عن أي هجوم قد يستهدف المنشآت أو الحقول النفطية في الإقليم".

وفيما يخص الملف المالي المعقد، أوضح المصدر أنه بموجب الاتفاق النفطي الأخير بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، تم نقل إدارة الملف بالكامل إلى بغداد وشركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، مما يضع التزامات تعويض الشركات وسداد مستحقاتها على عاتق الحكومة الاتحادية، مستدركاً بأن الآلية الرسمية لحسم هذا الملف لم تقر بشكل نهائي بعد.

وعلى صعيد التحركات الميدانية، علمت كوردستان 24 بتشكيل لجنة أمنية مشتركة تضم وزارة داخلية الإقليم والوفد العسكري العراقي، ينبثق عنها لجان فرعية ستقوم بزيارات ميدانية متعاقبة لكافة الحقول النفطية للوقوف على المتطلبات الأمنية وتوفير الحماية اللازمة لها.

في سياق متصل، ناقش الاجتماع المسار الفني واللوجستي، حيث طالبت الشركات بتحديد تسعيرة أساسية وثابتة لتكلفة نقل برميل النفط عبر الأنابيب، في وقت ينتظر فيه الطرفان التقرير النهائي للشركة الاستشارية الدولية المكلفة بالملف، والمزمع تقديمه في نهاية حزيران الجاري لوضع النقاط على الحروف بشأن الصياغة الفنية النهائية للاتفاق.