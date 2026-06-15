الديمقراطي الكوردستاني في رسالة تهنئة برأس السنة الهجرية: نأمل أن يكون عاماً للوئام وإنهاء الأزمات

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أربيل (كوردستان 24)- وجه المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين 15 حزيران 2026، رسالة تهنئة إلى عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، عبّر فيها عن تمنياته بأن يكون العام الجديد فاتحة خير لإنهاء الأزمات، مشدداً على أهمية ترسيخ قيم التعايش والسلم الاجتماعي في إقليم كوردستان.

وجاء في نص الرسالة: "بمناسبة حلول الأول من محرم، رأس السنة الهجرية الجديدة، نتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات لجميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم أجمع".

وأضافت الرسالة: "نأمل أن تكون هذه المناسبة المباركة مبعثاً للخير والسعادة والطمأنينة لمجتمعنا بجميع مكوناته، وسبباً لانتهاء المشكلات والمعوقات كافة".

كما أكد المكتب السياسي في رسالته على الثوابت القيمية والاجتماعية قائلاً: "نغتنم هذه الفرصة لنؤكد مجدداً على تقاليدنا العريقة في التعايش، وتعزيز روح التسامح والوئام، وترسيخ الاستقرار والتنسيق المجتمعي في إقليم كوردستان".