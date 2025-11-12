اللجنة الأمنية العليا تعلن نجاح خطة تأمين الانتخابات

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن نجاح خطة تأمين الانتخابات، فيما اشارت الى قرب رفع الإنذار ج عن القطعات.

وقال الفريق الركن المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد وحضره مراسل كوردستان24، إن "خطة هذا العام للانتخابات تميزت بأمور كثيرة، وأثبت ذلك تقارير البعثات الدولية والمنظمات الدولية بعدم وجود حظر للتجوال".

وأوضح أن هذه الخطة شهدت راحة لتنقل المواطنين بعموم العراق، وتميزت هذه السنة بعمل كبير جدا على مستوى التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعملت اللجنة الامنية على الاستفادة من التجارب السابقة، وعملت بوقت مبكر من شهر حزيران/ يونيو الماضي".

وتابع رئيس اللجنة الامنية الانتخابية، القول "امام كل العراقيين نعلن نجاح الخطة الامنية للانتخابات، وان المواد عصا الذاكرة وصلت صباح اليوم إلى المكتب المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات".

ونوه الفريق الركن المحمداوي، إلى "ان الأجهزة الامنية كانت على مسافة واحدة من الجميع، وان انتخابات هذا العام سجلت شيئاً مميزاً ومهماً"، مردفا بالقول "سجلنا 134 حالة مخالفة انتخابية وليست خرقاً، وكانت بشأن الترويج او الضغط او تثقيف المرشحين في إطار خارج المراكز الانتخابية".

وأعلن المحمداوي "نجاح الخطة الأمنية نجاحاً باهراً ومتميزاً، بعد أداء مهني وطني من كل الجهات الأمنية من الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والحشد والوكالات الامنية والاستخبارية والبيشمركة".



ولفت الى أن "الخطة تميزت بأمور كثيرة أكدته تقارير إقليمية وأممية ودولية، ومنها عدم وجود حظر تجوال، وهنالك راحة بتنقل المواطنين بعموم العراق، كما تميزت بعمل كبير على مستوى التنسيق التفصيلي مع المفوضية، حيث تمت الاستفادة من تجاربنا السابقة".



ونوّه الى أن "هذه السنة هل الأولى التي تشهد وصول المواد الخاصة بالانتخابات مثل عصا الذاكرة والمواد اللوجستية في الساعة الثامنة والنصف صباحاً".



بخصوص المخالفات الانتخابية، أوضح أن "انتخابات هذا العام سجلت حق شعبنا بمهنية واحترام وعمل متواصل وتسهيل وصول كل المواطنين، وبالمقابل كنا حازمين بتسجيل 134 مخالفة انتخابية، وليس خرقاً انتخابياً".



المخالفات الانتخابية "تعلقت بالترويج أو التثقيف لمرشح معين أو الضغط على الناخب"، وفقاً لقيس المحمداوي.