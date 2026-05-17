مقتل 4 أشخاص في هجوم واسع بطائرات مسيرة أوكرانية على مناطق روسية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد 17 ایار 2026، مقتل أربعة أشخاص إثر موجة هجمات شملت نحو 600 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق عدة في البلاد خلال الليل. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم بأنه "رد مبرر تماماً" على القصف الروسي المستمر للمدن الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 556 طائرة مسيرة خلال الليل، بالإضافة إلى اعتراض 30 طائرة أخرى بعد الفجر، فيما وصف بأنه أحد أكبر الهجمات الأوكرانية منذ بدء النزاع. وشملت عمليات الاعتراض 14 منطقة روسية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم ومناطق في البحرين الأسود وآزوف.

من جانبه، صرح الرئيس الأوكراني بأن الهجمات التي طالت منطقة موسكو تأتي رداً على الهجمات الروسية الأخيرة، ومنها القصف الذي استهدف العاصمة كييف قبل أيام وأسفر عن مقتل 24 شخصاً. وأضاف زيلينسكي أن بلاده تهدف من خلال هذه الضربات بعيدة المدى إلى الضغط على روسيا لإنهاء الحرب.

وفيما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية، أفاد حاكم منطقة موسكو، أندري فوروبيوف، بمقتل امرأة ورجلين جراء سقوط طائرة مسيرة على منزل خاص، فيما أوضحت السفارة الهندية في موسكو أن أحد الضحايا مواطن هندي يعمل في روسيا. وفي العاصمة موسكو، أعلن العمدة سيرغي سوبيانين إصابة 12 شخصاً وتضرر ثلاثة مباني سكنية، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف منشآت بنية تحتية ومصفاة تكرير، مؤكداً أن الإنتاج في المصفاة لم يتوقف.

وفي منطقة بيلغورود الحدودية، قُتل شخص في هجوم استهدف شاحنة بمنطقة شيبيكينو. ومن الجهة المقابلة، أعلن سلاح الجو الأوكراني اعتراض 279 طائرة مسيرة روسية من أصل 287 أطلقت باتجاه أوكرانيا في الفترة نفسها.

ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الهجمات استهدفت لأول مرة مصفاة موسكو للنفط، ومستودع نفط في سولنيتشنوغورسك، وعدداً من مصانع الإلكترونيات الدقيقة، ضمن استراتيجية تهدف لضرب الموارد المالية والقدرات العسكرية لروسيا.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، لا تزال الجهود الرامية لإنهاء النزاع متعثرة، في ظل تمسك كييف برفض المطالب الروسية المتعلقة بالأراضي في منطقة دونباس. ويأتي هذا التصعيد المتبادل بعد انتهاء هدنة قصيرة توسطت فيها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمناسبة ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، والتي تبادل الطرفان الاتهامات بخرقها.



المصدر: فرانس برس