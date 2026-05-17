مصر تدين استهداف محطة "براكة" وتؤكد: أمن الإمارات والخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومي

أربيل (كوردستان 24)- أكدت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد 17 ایار/مایو 2026، على موقفها الراسخ والثابت تجاه أمن منطقة الخليج، مشددة على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة دول الخليج الشقيقة يمثل "جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

إدانة مصرية حازمة

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، أدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات بواسطة طائرة مسيرة، والذي أدى إلى اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية.

ووصف البيان هذا الاعتداء بـ "السافر"، معتبراً إياه تصعيداً خطيراً ينال من استقرار المنطقة، وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي التي تكفل حماية المنشآت المدنية والحيوية.

تفاصيل الهجوم وتحقيقات الدفاع

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن بدء تحقيقات موسعة لتحديد مصدر الهجوم. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الدفاعات الجوية تعاملت بنجاح مع ثلاث طائرات مسيرة تسللت إلى الأجواء الإماراتية من جهة الحدود الغربية.

وأشار البيان الإماراتي إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين، فيما أصابت الطائرة الثالثة مولداً كهربائياً يقع خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة بأبوظبي، مما تسبب في نشوب حريق محدود دون وقوع أضرار في صلب المنشأة النووية.

وتأتي هذه التصريحات المصرية لتؤكد عمق الروابط الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة تستهدف المنشآت الاقتصادية والحيوية.