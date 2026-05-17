بلهجة تصعيدية غير مسبوقة.. ترامب يحذر طهران: عامل الوقت حاسم ومصيركم على المحك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاحد 17 ایار/مایو 2026، رسالة تحذيرية شديدة الصرامة إلى القيادة الإيرانية، مشدداً على أن "عامل الوقت" بات يشكل ضغطاً كبيراً على طهران، وملمحاً إلى عواقب وخيمة في حال عدم الاستجابة السريعة للمطالب الأمريكية.

"الساعة تدق"

وفي منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب بلهجة حازمة: "بالنسبة لإيران، الساعة تدق، ومن الأفضل لهم أن يبدأوا بالتحرك بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء".

تحذير من الزوال

وأضاف ترامب في رسالته التي حملت طابع الاستعجال: "الوقت هو الجوهر!"، في إشارة واضحة إلى ضيق الهامش الزمني المتاح للمناورة أو التفاوض أمام الجانب الإيراني.

ويأتي هذا التهديد المباشر في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توتراً متصاعداً، حيث يرى مراقبون أن استخدام ترامب لعبارة "لن يتبقى منكم شيء" يرفع سقف التهديد العسكري إلى مستويات غير مسبوقة، مما يشير إلى احتمالية اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة إذا لم يلمس البيت الأبيض تغييراً فورياً في السلوك الإيراني.

وحظي المنشور بتفاعل واسع فور صدوره، حيث اعتبره محللون سياسيون بمثابة "الإنذار الأخير" لطهران، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة من تطورات على الصعيدين السياسي والعسكري في المنطقة.