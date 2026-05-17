مراهق ينهي حياته داخل إصلاحية السليمانية ووزارة العمل في كوردستان تفتح تحقيقاً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزير العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان، كويستان محمد، اليوم الأحد 17 أيار 2026، عن انتحار مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً داخل مركز "إصلاح النساء والأطفال" في محافظة السليمانية.

وفي تصريحٍ لكوردستان 24، أوضحت محمد أن الحادثة وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

مشيرةً إلى أن المتوفى (درويش محمد حكيم) لم يكن "محكوماً"، بل كان "موقوفاً" على ذمة قضايا تتعلق بالسرقة.

وأضافت أن الفتى، وهو من سكان مدينة السليمانية، كان قد اعتقل عدة مرات منذ عام 2023 في قضايا مختلفة، وكان يُطلق سراحه بكفالة في كل مرة.

وأشارت الوزير إلى أن المعلومات الأولية تؤكد عدم وجود أي مشاكل ظاهرة للفتى حتى الساعة الثالثة من فجر اليوم.

مؤكدةً في الوقت ذاته، أن المديرية العامة للإصلاح التابعة للوزارة شكلت لجنة تحقيق رسمية للوقوف على ملابسات الحادثة وأسبابها.

وبحسب معلومات إضافية حصلت عليها كوردستان 24، فإن المراهق أنهى حياته في تمام الساعة 3:30 فجراً داخل دورة مياه المركز الإصلاحي.

وكان المتوفى موقوفاً منذ تاريخ 28 نيسان 2026 وفق المادة 446 من قانون العقوبات العراقي.