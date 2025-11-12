الرئيس بارزاني: آمل أن تفضي نتائج الانتخابات للعودة بالعراق إلى مساره الصحيح

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- هنأ الرئيس بارزاني، "شعب كوردستان العزيز وجميع أبناء العراق، وعوائل الشهداء الأبطال والبيشمركة الشجعان وجميع شرائح كوردستان، بمناسبة نجاح عملية انتخابات مجلس النواب العراقي".

وقال الرئيس بارزاني خلال بيان: " بمناسبة نجاح انتخابات مجلس النواب العراقي، أتقدم بخالص التهنئة إلى المواطنين الأعزاء في كوردستان وعموم العراق. كما أتوجه بالتبريكات إلى عائلات الشهداء الأبرار، والبيشمركة الأبطال، وجميع الشرائح والفئات المجتمعية في كوردستان".

وأضاف: "من هنا أجد أنه من الواجب تقديم الشكر إلى قيادة وأعضاء وكوادر وجماهير الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكذلك إلى الأجهزة الأمنية، وجميع الأطراف المعنية، لما بذلوه من جهود مُضنية من أجل تهيئة أجواء آمنة وهادئة لإجراء العملية الانتخابية، وآمل أن تفضي هذه الانتخابات ونتائجها إلى أن يعود العراق إلى مساره الصحيح".