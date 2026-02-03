تلميذ يطعن معلّمة ويصيبها بجروح بالغة في مدرسة فرنسية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- طعن تلميذ في المرحلة الثانوية معلّمة تبلغ من العمر 60 عاما في جنوب فرنسا الثلاثاء، ما تسبب بإصابتها بجروح خطيرة، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وأفاد النائب العام في تولون رافايل بالان بأن المراهق طعن مدرّسة مادة الفنون ثلاث مرّات على الأقل بعد ظهر الثلاثاء قبل أن يتم توقيفه بشبهة محاولة القتل.

وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي إنه في طريقه إلى مدرسة لا غيشارد الثانوية حيث وقعت عملية الطعن في بلدة ساناري-سور-مير.

وكتب على منصة إكس "أتضامن مع الضحية وعائلتها والأسرة التعليمية بأكملها التي أشاطرها الصدمة العميقة التي تشعر بها".

شهدت فرنسا سلسلة حوادث هاجم فيها تلاميذ مدرّسين أو زملاءهم، وفق ما نقلته فرانس برس.

واتُّهم تلميذ في الرابعة عشرة من عمره العام الماضي بقتل مساعدة في هيئة التدريس يشتبه بأنه طعنها حتى الموت في حزيران/يونيو. وهاجم المرأة البالغة 31 عاما أثناء عملية تفتيش للحقائب في بلدة نوجان (شرق).

وفي قضية منفصلة، قتل تلميذ في نيسان/أبريل فتاة وأصاب عددا من زملائه بجروح في عملية طعن في مدينة نانت (غرب).