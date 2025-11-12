شبكة شمس تعلن تسجيل 501 دعاية انتخابية و359 حالة طرد للمراقبين

منذ 40 دقيقة

أعلنت (شبكة شمس) لمراقبة الانتخابات، اليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني 2025، تفاصيل مراقبتها لعملية انتخاب الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي.

وقال هو گر جتو، رئيس "شبكة شمس"، في مؤتمر صحفي أن شبكتهم راقبت العملية عبر 5,089 مراقباً في عموم 18 محافظة عراقية، وفي هذا الإطار أعدوا 18,168 تقريراً مختلفاً.

وبحسب تقرير الشبكة، بلغت نسبة الناخبين بعمر 18 سنة في هذه الانتخابات 41% من مجموع الناخبين. كما أشار إلى أنه وفقاً للبصمة البيومترية، شارك 56% من الناخبين العراقيين في العملية الانتخابية.

وسجلت شبكة شمس عدداً من الحالات غير المرغوب بها والمخالفات، منها: 501 حالة دعاية انتخابية أمام مراكز ومحطات الاقتراع، وكذلك 415 حالة عدم توضيح آلية بدء العملية وعدم تقديم المعلومات اللازمة للموظفين، بالإضافة إلى 382 حالة إدخال الهواتف المحمولة إلى مراكز الاقتراع، رغم أن ذلك ممنوع بحسب التعليمات، إلى جانب 359 حالة منع أو إبعاد المراقبين، والتي حدث معظمها أثناء عملية فرز الأصوات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس فريق المراقبين الدوليين للمنظمات الأجنبية المشاركة في عملية الرقابة الدولية للانتخابات البرلمانية، نصير الباشا، اليوم الأربعاء، أن نسبة الرضا عن العملية الانتخابية في العراق بلغت 90 بالمئة، فيما بين أن خبرات المفوضية العراقية تُستثمر في تجارب دول أخرى.

وقال الباشا، في تصريح صحفي، إن "نسبة الرضا عن سير العملية الانتخابية في العراق بلغت 90%، فيما تمت معالجة بعض الإشكالات البسيطة في حينها من قبل المفوضية والأجهزة الأمنية".

وبهذا الصدد، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية، مشدداً على "أهمية عملية تشكيل الحكومة في الوقت المناسب وبصورة سلمية مما يعكس إرادة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية".

وفي بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، رحب الأمين العام بإجراء الانتخابات "بطريقة هادئة ومنتظمة بصفة عامة"، وأثنى على جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان تحضير وإجراء فعال للعملية الانتخابية، معرباً عن ثقته بأن "الأطراف السياسية المعنية سوف تحتفظ بروح السلام واحترام العملية الانتخابية بانتظار إعلان النتائج".

وشدد الأمين العام على أهمية عملية تشكيل الحكومة في الوقت المناسب وبصورة سلمية، مؤكدًا ضرورة أن "تعكس الحكومة الجديدة إرادة الشعب العراقي وتحقق تطلعاته في الاستقرار والتنمية".