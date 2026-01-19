دهوك تشهد طفرة استثمارية.. 357 مشروعاً قيد التنفيذ وخطط استراتيجية لعام 2026

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تواصل محافظة دهوك تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار في إقليم كوردستان، حيث تشهد المحافظة حركة عمرانية واقتصادية نشطة تشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من التعليم والسياحة وصولاً إلى التجارة والصناعة، وذلك في ظل التسهيلات والمناخ الآمن الذي توفره حكومة الإقليم للمستثمرين.

المستثمر ماهر نادر بيسري الذي يمتلك خبرة تمتد لـ 15 عاماً في قطاع الاستثمار، يعد نموذجاً لرجال الأعمال الذين وضعوا ثقتهم في اقتصاد المنطقة. وأشار "بتري" في حديثه لـ "كوردستان 24" إلى أنه يدير حالياً ثلاثة مشاريع استثمارية كبرى في دهوك، تتوزع بين قطاعات التربية والتعليم، السياحة، والتجارة.

وأوضح بيسري أن مشاريعه الحالية توفر فرص عمل لحوالي 150 إلى 175 موظفاً، مشيداً بالدعم الكبير والتسهيلات التي قدمتها "الكابينة التاسعة" لحكومة إقليم كوردستان، مؤكداً أن هذه التسهيلات كانت المحرك الأساسي لتوسيع نطاق أعماله وزيادة حجم الاستثمارات في المنطقة.

من جانبه، كشف الدكتور هفال صديق إسماعيل، المدير العام للاستثمار في محافظة دهوك، عن بيانات تعكس حجم النمو الاستثماري في المحافظة. وأكد إسماعيل تنفيذ 357 مشروعاً استثمارياً حتى الآن في مختلف القطاعات بجميع أنحاء دهوك.

وأضاف إسماعيل: "لقد تم تخصيص ميزانيات لـ 85 مشروعاً استراتيجياً جديداً، وهي مشاريع ستغير وجه المحافظة اقتصادياً وعمرانياً".

وفيما يخص الخطط المستقبلية، أكد مدير عام الاستثمار أن المديرية وضعت خططاً طموحة لعامي 2025 و2026، حيث من المستهدف إطلاق ما بين 40 إلى 45 مشروعاً جديداً خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لثلاثة قطاعات رئيسية هي:

القطاع الصناعي.

القطاع الزراعي.

القطاع السياحي.

وتهدف هذه الرؤية إلى تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، بما يتماشى مع الطبيعة الجغرافية والموارد المتاحة في محافظة دهوك.

المشهد في دهوك اليوم يعكس نتائج هذه الاستثمارات؛ ناطحات سحاب، مجمعات سكنية حديثة، وفنادق عالمية بدأت تلوح في الأفق، مما ساهم في إعطاء المدينة طابعاً عصرياً. وبالإضافة إلى الجانب الجمالي، ساهمت هذه المشاريع في تقليل نسب البطالة عبر توفير آلاف فرص العمل للشباب المحلي والخريجين.

تقرير: بيوار حلمي - كوردستان 24 / دهوك