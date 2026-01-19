آسايش أربيل تُنهي سطوة عصابة "عبا ضخامة"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في عملية أمنية نوعية، أعلنت مديرية الآسايش في محافظة أربيل، عن إلقاء القبض على عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في أعمال السلب والتهديد و"الخاوات"، كانت تروع المواطنين في ضواحي المدينة ومحيطها.

العصابة المكونة من ثلاثة أفراد، يقودها شخص يلقب بـ "عبا ضخامة"، عُرفت بأساليبها الإجرامية العنيفة. وبحسب بيان الآسايش، فإن المتهمين كانوا يستهدفون المواطنين تحت تهديد السلاح الأبيض، وتحديداً "الساطور"، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة (أتاوات)، فضلاً عن سلب ممتلكاتهم الشخصية.

أبرز ما كشفته التحقيقات هو لجوء العصابة إلى "التوثيق الإجرامي"؛ حيث كانوا يقومون بتصوير ضحاياهم أثناء الاعتداء عليهم بالضرب بآلات حادة (ساطور ولكمات)، واستخدام تلك المقاطع المرئية كأداة للابتزاز والتهديد.

وصرح مصدر في الآسايش لـ "كوردستان 24" بأن العصابة هددت أحد الضحايا بنشر مقطع فيديو يوثق الاعتداء عليه إذا ما تجرأ على تقديم شكوى أو إبلاغ السلطات الأمنية، بعد أن سلبوا منه مبلغاً قدره 800 ألف دينار كـ "خاوة".

رغم التهديد والترهيب، لجأ أحد الضحايا إلى مديرية الآسايش في أربيل وقدم بلاغاً رسمياً. وبناءً على أوامر قضائية من قاضي تحقيق الآسايش، تحركت فرق الأمن وباشرت عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم في وقت قياسي.

وكشفت السجلات الأمنية أن المتهمين من أصحاب السوابق الجنائية، ولهم تاريخ في ارتكاب جرائم مماثلة في مناطق مختلفة حول مدينة أربيل.

أكدت مديرية الآسايش أن المتهمين أدلوا باعترافات كاملة حول جرائمهم، وسيتم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. وشددت المديرية على أنها لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يحاول العبث بأمن المواطنين واستقرارهم، داعية الجميع إلى الوثوق بالأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو تهديد يتعرضون لها.



تقرير: آالان زنكي - كوردستان 24 – اربيل