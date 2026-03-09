مسؤول رفيع في حزب الله اللبناني: قتال إسرائيل هو الخيار الوحيد

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- انتقد محمد رعد، زعيم كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، الحكومة بشدة لانتقادها هجمات الحزب الصاروخية. وأدلى رعد بهذه التصريحات في بيان متلفز، في الوقت الذي حث فيه كبار المسؤولين الحكوميين المجتمع الدولي على التوصل إلى حل دبلوماسي يحافظ على التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله.

وقال رعد: "إن لبنان اليوم لا يختار بين الحرب والسلام، كما يدعي البعض، بل بين الحرب والخضوع للشروط المهينة التي يريد العدو فرضها على حكومتنا".

وأضاف: "سنقاتل العدو بكل ما أوتينا من قوة حتى نطرده من أرضنا، وفاءً لواجبنا الديني".



المصدر: اسوشییدت برس