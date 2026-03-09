ترامب: الحرب في إيران شارفت على الانتهاء

منذ 4 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن العمليات العسكرية في إيران "شارفت على الانتهاء"، مؤكداً أن طهران فقدت قدراتها الدفاعية والهجومية الأساسية نتيجة الضربات الأخيرة.

وأوضح ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة "سي بي إس" (CBS)، أن القوات الإيرانية لم تعد تملك "قوة بحرية" أو "سلاح جو"، كما تعطلت منظومة "الاتصالات" العسكرية لديها بشكل كامل.

مشيراً إلى أن الواقع الميداني يثبت تآكل القدرات التنظيمية للجانب الإيراني.

وفيما يخص المسار الزمني للعمليات، كشف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة قطعت "شوطاً كبيراً" وتجاوزت التوقعات الأولية.

موضحاً أن النتائج المحققة جاءت أسرع من البرنامج الزمني الذي وضعه مسبقاً، والذي كان يتراوح بين أربعة إلى خمسة أسابيع.

وشدد ترامب في ختام حديثه على أن المرحلة الراهنة تشهد انحساراً كبيراً في القوة العسكرية الإيرانية، مما يمهد الطريق لإنهاء النزاع المسلح في وقت أقرب مما كان مخططاً له.