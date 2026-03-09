زيلينسكي: 11 دولة طلبت منا المساعدة في التصدي للمسيّرات الإيرانية

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن 11 بلدا من بينها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية طلبت من أوكرانيا المساعدة في التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية التي تستهدف مصالحها في الشرق الأوسط.

وكتب زيلينسكي على فيسبوك "إلى اليوم، تلقينا 11 طلبا من دول مجاورة لإيران، ودول أوروبية، والولايات المتحدة". وأوضح أن كييف ردّت على بعض هذه الطلبات "بقرارات ملموسة ودعم محدد".

ولاحظَ "اهتماما واضحا" بالتجربة الأوكرانية في مجالات الطائرات المسيّرة الاعتراضية، وأنظمة التشويش الإلكتروني، والتدريب على إسقاط الطائرات الإيرانية البعيدة المدى من طراز "شاهد".

وكانت كييف أعلنت الأسبوع الفائت إرسال خبراء عسكريين أوكرانيين إلى الشرق الأوسط لمساعدة دول الخليج على صد الطائرات المسيّرة الإيرانية التي تستهدف مواقع فيها، فيما تأمل في الحصول في المقابل على صواريخ دفاع جوي أميركية الصنع.

وتتعرض أوكرانيا بوتيرة شبه يومية لهجمات بمئات الطائرات المسيّرة الروسية البعيدة المدى من طراز "شاهد" التي تُصمَّمم إيرانيا وباتت روسيا تنتجها على نطاق واسع تحت تسميات من بينها "غيران-2".

وهذا الطراز من الطائرات المسيّرة هو الذي أطلقته إيران على دول الخليج وإسرائيل ردا على القصف الإسرائيلي والأميركي ضدها منذ 28 شباط/فبراير.

وأشار زيلينسكي الاثنين إلى أن "معلومات جديدة" تفيد باستخدام مكوّنات مصنّعة في روسيا في طائرات "شاهد" الإيرانية المسيّرة التي استُخدمت في الأيام الأخيرة لضرب دول في المنطقة.

وقال زيلينسكي "أوكرانيا مستعدة للتجاوب مع طلبات أولئك الذين يساعدوننا على حماية أرواح الأوكرانيين واستقلال أوكرانيا".

لكنه أوضح أن أوكرانيا ستحدد حجم الطلبات الإضافية التي يمكنها تلبيتها من دون التسبب بأي نقص في قدراتها الدفاعية الخاصة.

وابتكرت الشركات الدفاعية الأوكرانية طائرات مسيّرة اعتراضية وأجهزة منخفضة الكلفة ذات استخدام واحد، مصممة للاصطدام بطائرات "شاهد" البعيدة المدى وتحييدها.

وقال رئيس المجلس الأوكراني للصناعة الدفاعية إيغور فيديركو لوكالة فرانس برس أن أوكرانيا اكتسبت إضافة إلى تصنيع طائرات الاعتراض، "مجموعة من المعارف والمهارات" يمكنها تمكين حلفائها من الإفادة منها.

وأضاف "لا أحد في العالم يمتلك الخبرة والمعرفة التي نملكها. نحن نستخدم أنظمة مركّبة، وكواشف صوتية ومستشعرات. نستخدم أنظمة للإنذار المبكر وأنواعا مختلفة من الرادارات".



