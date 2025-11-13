السوداني يعلن فوز ائتلافه في الانتخابات البرلمانية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، فوز ائتلافه "البناء والتنمية" في الانتخابات البرلمانية العراقية.

جاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ليلة أمس، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية. وفي خطاب متلفز، أعلن محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، فوز ائتلافه، واحتفل مئات من أنصاره بالمناسبة في ساحة التحرير بوسط بغداد.

وأكد السوداني في كلمته أن "ائتلاف البناء والتنمية سيعمل في المرحلة القادمة على خدمة جميع أبناء شعبنا، بمن فيهم من قاطعوا الانتخابات، لأن العراق ملك للجميع".

وصرح مصدر مقرب من السوداني أن "الائتلاف فاز بحوالي 50 مقعداً برلمانياً عراقياً". لكن هذا مجرد تقدير، ولن تظهر الأرقام النهائية لمقاعد الكتل إلا بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

ووفقاً للنتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات في عموم العراق 56.11%.

وقد فُتحت مراكز الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025، واستمرت عملية التصويت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه. كان يحق لأكثر من 20 مليون شخص في عموم العراق وإقليم كردستان التصويت واختيار 329 عضواً للدورة الجديدة للبرلمان العراقي، من بينهم تسعة مقاعد مخصصة لكوتا المكونات.