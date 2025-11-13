قوات سوريا الديمقراطية تعلن رغبتها في الاندماج بالجيش السوري

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- عبر الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي التابعة لـ"قسد"، محمود حبيب، عن رغبتهم في الاندماج ضمن ألوية الجيش السوري.

وقال حبيب في تصريحات صحفية، "من الطبيعي أن نحصل على مناصب في الجيش السوري"، كما أوضح أن المفاوضات مع دمشق ستشهد خطوات متسارعة.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، أعلنت، الأربعاء، أنها ستكون قريباً في دمشق، مشددة على أن لا عودة عن اتفاق 10 مارس (آذار) الذي أبرم مع الرئيس أحمد الشرع.

وأفاد نائب رئاسة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، بأن هناك تفاهماً شفهياً مع دمشق على دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ككتلة وفرق في الجيش السوري.

كما أضاف في مقابلة مع العربية/الحدث، بأن الدمج يشمل قسد وأيضاً المؤسسات المدنية والخدمية والسياسية في شمال شرقي سوريا.

أتى هذا الإعلان بعدما أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أمس الثلاثاء، التزامه بدمج قوات "قسد" في الدولة السورية.

وقال عبر منصة "إكس"، إنه بحث في اتصال هاتفي مع المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك، نتائج اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، الاثنين.

كما أوضح أن الاتصال تناول أيضاً "التزامنا بتسريع دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية".

وكانت وزارة الخارجية السورية أعلنت أن أسعد الشيباني اجتمع بنظيريه الأميركي والتركي، واتفق معهما على المضي قدماً في تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار، الذي ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن الجيش، ومحاربة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم، بالإضافة لتقاسم الموارد النفطية وكيفية إدارة المعابر الحدودية ومطار القامشلي الدولي، فضلاً عن الاعتراف بالمكون الكردي في البلاد.

في حين سلمت "قسد" دمشق قبل نحو أسبوعين قائمة بأسماء 70 من قادتها الرجال والنساء من "وحدات حماية المرأة" لتولي مناصب في وزارة الدفاع وهيئة الأركان لدى الحكومة السورية الحالية.