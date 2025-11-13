مبعوث ترامب يهنئ بمناسبة نجاح الانتخابات في العراق

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- هنأ مبعوث الرئيس الامريكي الشعب العراقي بمناسبة نجاح الانتخابات، واصفا اياها بالخطوة الاساسية لتعزيز الديمقراطية والاستقرار في البلاد.

وقال مارك سافايا مبعوث الرئيس الامريكي الى العراق في بيان له اليوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025، "اتقدم بالتهاني الخالصة للشعب العراقي الشجاع بمناسبة اكمال الانتخابات البرلمانية الاخيرة بنجاح، والتي تعتبر خطوة اساسية لتعزيز الديمقراطية والاستقرار في البلاد".

وأضاف، "الشعب العراقي اثبت مرة ثانية التزامه بالحرية وسيادة القانون وبناء مؤسسات دولة قوية، واحيي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته على حرصهم ان تجرى الانتخابات في وقتها وبسلاسة، وهذا دليل واضح ان العراق ماض بطريق الازدهار والسيادة".

وتابع قائلا، "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بشكل قوي بدعم سيادة العراق وجهود الاصلاح، والحد من التدخلات الخارجية والمجاميع المسلحة، ونتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة لتعميق شراكتنا الاستراتيجية في مجالات الامن والطاقة والتنمية، والمساهمة في بناء مستقبل مستقر ومزدهر لكل العراقيين".