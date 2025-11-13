طقس العراق.. أمطار رعدية تستمر حتى الأحد المقبل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار الرعدية تستمر حتى الأحد المقبل.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية من البلاد مثيرة غبار، ودرجات الحرارة مقربة لليوم السابق في عموم البلاد، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الاشرف وواسط والديوانية 29، ديالى والانبار 28، صلاح الدين وكركوك ونينوى27، دهوك وأربيل25، وسليمانية22، ميسان وذي قار والمثنى 30، والبصرة31".

وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة في اماكن متعددة من البلاد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط إلى أكثر من 30 كم/ س، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد".

وأشار الى أن "طقس يوم الاحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية، فيما يكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية".

وبين أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح متغيرة الاتجاة خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".