حكومة كوردستان تباشر بتنفيذ مشاريع خدمية في سوران بكلفة 850 مليون دينار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بمبلغ 850 مليون دينار، تُنفّذ حكومة إقليم كوردستان في قرية آلانه التابعة لناحية خليفان مشاريع الخرسانة، والجدار الساند، وتعبيد الطرق، وقد تقرر أن تُنجز أعمال هذه المشاريع خلال الشهر المقبل.

آلانه قرية سياحية وتتمتع بطبيعة خلابة، والمشاريع التي تُنفَّذ فيها تشمل: مشروع الخرسانة، والجدار الساند، وتعبيد الشارع الرئيسي.

مشروعا الخرسانة وتعبيد الطرق في قرية آلانه يُشرف عليهما مهندسو المديرية العامة لبلديات سوران، أما تكاليف المشروع فقد خُصصت من ميزانية إدارة سوران المستقلة.

الخدمات التي تقدمها حكومة إقليم كوردستان وصلت إلى جميع مناطق هذه الناحية، كما أن 30% من الميزانية السنوية لإدارة سوران خُصصت لتنفيذ المشاريع الخدمية في القرى التابعة لحدود الإدارة.