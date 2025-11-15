الدفاع السورية: اعتداء غادر بصاروخي كاتيوشا على المزة ومحيطها والتحقيقات جارية لكشف ملابساته

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصيبت إمرأة بجروح ليل الجمعة جراء انفجار في منطقة المزة في دمشق، نجم عن إطلاق صواريخ من منصة متحركة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري، من دون تحديد الجهة المسؤولة عنه.

وأفادت وكالة سانا عن "دوي انفجار في منطقة المزة" أسفر عن "إصابة امرأة" بجروح وفق معلومات أولية.

ونقلت عن مصدر عسكري أن "الاعتداء الغادر... كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة"، موضحا أن "الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف لا تزال مجهولة حتى الآن".

واستهدف الانفجار، وفق التلفزيون الرسمي، منزلا في منطقة المزة 86.

وتجري قوات الأمن، وفق مصدر أمني "تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين".

ونشر التلفزيون صورا أظهرت فجوة في جدار إحدى غرف المنزل، الذي تبعثرت محتوياته.

وتردد دوي الانفجار في بعض أحياء دمشق، وفق مراسلي فرانس برس.

وقال الطبيب سميح صقر (37 عاما) المقيم في الحي لفرانس برس "سمعت دوي انفجار سبقه صوت يشبه صوت صاروخ عند سقوطه". وأفاد عن أن قوات أمن وسيارات إسعاف هرعت الى المكان المستهدف.

AFP