"يوروستار" تعلق كل رحلات القطارات عبر المانش بسبب مشكلة تقنية

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة القطارات "يوروستار" الثلاثاء عن تعليق "كلّ القطارات بين لندن وباريس وأمستردام وبروكسل" حتّى إشعار آخر بعد عطل تقني مزدوج وقع في شبكة النقل في النفق عبر المانش.

وقال ناطق باسم الشركة "حدثت مشكلة في التغذية الكهربائية في النفق عبر المانش تلاها توقّف إحدى رحلات خدمات نقل المركبات في النفق Le Shuttle"، ما أدّى إلى "تعليق كلّ الرحلات من لندن وإليها حتّى إشعار آخر بانتظار حلحلة الوضع".

وأعلنت الشركة المشغّلة لنفق المانش "جتلينك" من جهتها أنها تتوقع "استئنافا تدريجيا" لحركة القطارات اعتبارا من الساعة 14,00 ت غ، مع الإشارة إلى أنه "ما من قطار عالق في النفق".

وكانت "يوروستار" قد نبّهت في وقت سابق من أن حركة قطاراتها عبر نفق المانش بين لندن والبر الرئيسي الأوروبي تعاني من اضطرابات، موصية الزبائن بتأجيل رحلاتهم.

وكتبت الشركة على موقعها الإلكتروني "يرجى منكم تفادي التوجّه إلى المحطة، إلا إذا كانت في حوزتكم تذاكر للسفر اليوم"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وباتت "يوروستار" تعرض على الزبائن الثلاثاء تبديل تذاكرهم مجانا أو إلغاء الحجوزات مقابل بدل مالي أو قسيمة شراء.

والعام الماضي، سافر عدد قياسي من الركّاب على متن قطارات "يوروستار" بلغ 19,5 مليونا، أي أكثر بحوالى 850 ألفا من العام 2023.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت عدّة شركات عن نيّتها منافسة "يوروستار" التي تعدّ المجموعة الوحيدة التي تسيّر قطارات عبر المانش تربط لندن بأوروبا القارية.