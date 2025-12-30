بدء الجولة الثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، بدء الجولة الثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس إن رئيس السن عامر الفائز سيفتح باب الترشيح لمنصب النائب الثاني.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد سحب شاخوان عبد الله من الترشح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، ورشح فرهاد أتروشي، رئيس كتلة حزبه، بدلاً منه.

ولم يتضح بعد أي نائب سيختاره الحزب ليحل محل فرهاد أتروشي، ليصبح رئيس كتلته في البرلمان العراقي.