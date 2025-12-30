تركيا تعتقل 357 شخصاً في عملية ضد تنظيم داعش

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الثلاثاء أن الشرطة التركية أوقفت 357 شخصا في إطار عملية واسعة النطاق نفذتها في 21 محافظة ضد تنظيم داعش، بعد يوم من عملية ضد التنظيم أسفرت عن مقتل ثلاثة شرطيين في شمال غرب تركيا.

وقال يرلي كايا عبر إكس "خلال عمليات نفذتها قوات الشرطة على نحو متزامن هذا الصباح في 21 محافظة، اعتقلنا 357 مشتبها بهم على ارتباط بداعش ... لم ندع يوما أي فرصة للذين يحاولون إركاع هذا البلد بواسطة الإرهاب".

والاثنين، قُتل ثلاثة شرطيين خلال عملية ضد التنظيم المتطرف في يالوفا بشمال غرب تركيا، إثر مواجهة استمرت ساعات وأسفرت كذلك عن مقتل ستة من عناصر التنظيم، جميعهم أتراك.

الخميس الماضي، أمر مدعي عام اسطنبول باعتقال 137 مشتبها بانتمائهم إلى داعش "بناء على معلومات استخباراتية تشير إلى أن التنظيم كان يخطط لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة".

وتخشى تركيا من تسلل هذه الجماعة الجهادية التي لا تزال نشطة في سوريا التي تشترك معها بحدود طولها 900 كيلومتر.