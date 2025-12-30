الدنمارك تقرر شراء طائرات استطلاع أميركية رغم الخلاف بشأن غرينلاند

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة الاثنين بأنها وافقت على صفقة بقيمة 1,8 مليار دولار لبيع طائرات للدنمارك مخصصة للقيام بدوريات، رغم تجدد التوتر بعدما دعا الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى للسيطرة على غرينلاند.

وأفادت الخارجية الأميركية بأنها وافقت على طلب من الدنمارك لشراء نظام "بي-8أيه" للدوريات والاستطلاع من "بوينغ" والذي سيتضمن ما يصل إلى ثلاث طائرات.

وأوضحت الخارجية في مذكرة للكونغرس بأن عملية البيع "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تحسين الأمن في بلد حليف في الناتو (حلف شمال الأطلسي) يشكّل قوة استقرار سياسي وتقدّم اقتصادي في أوروبا".

وقبل أسبوع، وافقت الخارجية على صفقة منفصلة بقيمة حوالى مليار دولار لبيع صواريخ جو-جو للدنمارك.

ولطالما حضّت الولايات المتحدة حلفاء الناتو على الإنفاق أكثر على الدفاع في وقت يسعى ترامب لتخفيف الحضور الأميركي في أوروبا رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن الأوروبيين صدموا بنبرة ترامب حيال غرينلاند التي تعد أرضا دنماركية تتمتع بحكم ذاتي، وفق ما نقلته فرانس برس.

وعيّن ترامب في وقت سابق هذا الشهر حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا إلى غرينلاند.

وتعهّد لاندري فورا العمل باتّجاه جعل الجزيرة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية "جزءا من الولايات المتحدة"، ما دفع الدنمارك لاستدعاء السفير الأميركي.

ورفض ترامب استبعاد انتزاع غرينلاند بالقوة، مشددا على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الجزيرة الغنية بالموارد للحفاظ على أمنها.