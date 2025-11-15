متأثراً بجراحه.. ضابط بصراوي أصيب في اشتباكات قبيل الانتخابات يفقد حياته

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- فقد المقدم مصطفى نعيم جار الله، وهو أحد ضباط القوات الأمنية ومن أبناء محافظة البصرة، حياته، متأثراً بجراح تعرّض لها خلال الاشتباكات التي اندلعت في محافظة كركوك قبيل الانتخابات النيابية الماضية.

وفقا للمصادر، "المقدم جار الله كان ضمن القوة المكلفة بفض التوتر واحتواء الاشتباكات التي شهدتها أطراف المدينة آنذاك، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة استدعت نقله فوراً إلى المستشفى وتلقيه علاجاً مكثفاً استمر لأسابيع".

وكانت حالة الضابط الصحية شهدت "تراجعاً حاداً" خلال الساعات الماضية، لتنتهي بـ"وفاته" تاركاً خلفه "سجلاً حافلاً بالخدمة العسكرية والانضباط والعمل الميداني".

القيادة العسكرية للضابط الراحل، قالت خلال بيان النعوة إنه "كان مثالًا للشجاعة والالتزام أثناء تنفيذ الواجبات الأمنية"، فيما عبّر ذووه عن حزنهم لفقدان أحد أبناء البصرة الذين شاركوا في حفظ الأمن خلال واحدة من أكثر المراحل حساسية قبيل الانتخابات.

وأدناه بيان وزارة الدفاع العراقية:

ببالغ الحزن والأسى، تنعى وزارة الدفاع، المقدم مصطفى نعيم جارالله، المنسوب الى الفوج الأول لواء مغاوير الثامن والثمانين قيادة عمليات شرق صلاح الدين، الذي استشهد بعد تعرضه للإصابة خلال حماية المركز الانتخابي وصناديق الاقتراع قبل أربعة أيام.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

وزارة الدفاع

١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥