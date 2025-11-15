مصدر أمني: ثمانية قتلى على الأقلّ في نزاع عشائري في جنوب العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قُتل ما لا يقلّ عن ثمانية أشخاص وأُصيب تسعة آخرون في نزاع بين أفراد عشيرة واحدة حول أرض زراعية في محافظة واسط بجنوب شرق العراق، على ما أفاد مسؤول في الشرطة وكالة فرانس برس السبت.

وأفاد المسؤول طالبا عدم كشف هويته، بوقوع "نزاع بين أفراد عشيرة البدو بسبب خلاف على أرض زراعية في الساعة الخامسة فجرا (02,00 ت غ)" في قرية خشان على بعد نحو 65 كيلومترا جنوب مدينة الكوت.

وأضاف "أدّى ذلك إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة تسعة آخرين" من العشيرة، مشيرا الى أن الاشكال تخلله استخدام "أسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأكد أن القوات الأمنية تقوم بتطويق القرية "لكن لم تحتو النزاع بعد".

وشهد العراق الذي يعد اليوم نحو 46 مليون نسمة، على مدى عقود حروبا وعنفا طائفيا ومعارك بينها الغزو الأميركي في العام 2003 وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد بين 2014 و2017.

وانتشرت على مدى سنين أسلحة خفيفة وثقيلة في البلد الذي يشهد استقرارا نسبيا لكن تكثر فيه الصراعات العشائرية.

وفي أيلول/سبتمبر، قُتل ستة أشخاص بينهم أربعة عناصر أمن في نزاع عشائري في بغداد على خلفية شجار بين عشيرتَين حول زيادة تعرفة مولد كهرباء وفق ما أفاد مصدر أمني في حينه.

AFP