العراقيون خامساً بين أكثر المشترين الأجانب للعقارات في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- شهدت سوق العقارات التركية في تشرين الأول الماضي تراجعاً طفيفاً في حجم المبيعات، في وقت حلّ فيه العراقيون بالمرتبة الخامسة بين أكثر الجنسيات شراءً للمساكن خلال الشهر نفسه.

وقالت هيئة الإحصاء التركية إن مبيعات المنازل على مستوى البلاد انخفضت بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجّلة 164 ألفاً و306 وحدات سكنية.

وأوضحت الهيئة أن مبيعات العقارات للأجانب تراجعت أيضاً بنسبة 0.8% على أساس سنوي خلال تشرين الأول، لتستقر عند 2106 منازل، مشيرةً إلى أن حصّة الأجانب شكّلت 1.3% من إجمالي المبيعات الشهرية.

وبحسب البيانات نفسها، واصل المواطنون الروس تصدر قائمة المشترين الأجانب بـ 315 منزلاً، تلاهم الألمان في المرتبة الثانية بـ 191 منزلاً، ثم الإيرانيون ثالثاً بـ 172 منزلاً. وجاء الأوكرانيون رابعاً بـ 171 منزلاً، والعراقيون في المرتبة الخامسة بـ 126 منزلاً.

كما أظهرت الإحصاءات حلول أذربيجان في المرتبة السادسة بـ 96 منزلاً، وفلسطين سابعاً بـ 69 منزلاً، ثم الصين في المركز الثامن بـ 66 منزلاً، وأفغانستان تاسعاً بـ 59 منزلاً، فيما جاءت المملكة المتحدة عاشراً بـ 58 منزلاً.