رئيس حكومة إقليم كوردستان يرسي حجر الأساس لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يرسي رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد 16 تشرين الثاني 2025، حجر الأساس. لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أربيل.

وبهدف تطوير البنية التحتية البيئية وحماية الصحة العامة، تُطلق حكومة إقليم كوردستان أحد أكبر مشاريعها البيئية، وهو محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أربيل - المرحلة الثانية.

ويُنفذ هذا المشروع الاستراتيجي بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، بتمويل كامل من حكومة إقليم كوردستان.

وقال المدير العام للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، آري أحمد قادر، إن هذا المشروع ليس ضخماً فحسب، بل له أهمية بيئية وصحية هائلة لمدينة أربيل وسكانها.

وبحسب قادر، سيكون المشروع مصدراً رئيسياً للمياه لري الحزام الأخضر في أربيل والحدائق العامة مثل حديقة سامي عبد الرحمن والتي تضطر حالياً إلى الاعتماد على المياه الجوفية مما يقلل الضغط على موارد المياه الجوفية.

ولحماية البيئة والصحة العامة، قال قادر: إن تنفيذ هذا المشروع سينهي اختلاط مياه الصرف الصحي مباشرة بالأنهار والقنوات المائية الطبيعية، مما سيلعب دوراً كبيراً في حماية المياه الجوفية من التلوث، والحد من انتشار الأمراض المعدية التي تسببها مياه الصرف الصحي.

وأضاف أن "جزءاً آخر من المشروع هو دعم الزراعة النظيفة، وسيدعم المصنع تطوير الزراعة النظيفة التي تلبي المعايير البيئية الدولية، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة".

يُقام هذا المشروع، الذي تُشرف عليه المديرية العامة للمياه والصرف الصحي التابعة لوزارة البلديات والسياحة، وتُنفّذه شركة أوزان المحلية، على مساحة 225 دونم غربي مدينة أربيل.

وعند اكتماله، سيُعالج 840 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا، سواءً الثقيلة أو مياه الصنبور، وسيُسهم ذلك في تلبية النمو السكاني لمدينة أربيل على مدى الثلاثين عامًا القادمة، ويُحسّن بشكل كبير الصحة العامة وحماية البيئة.

وعن المكونات الرئيسية للمشروع قال قادر:

1- إنشاء شبكة الصرف الصحي: وتشمل تركيب 21.9 كيلومتر من أنابيب الصرف الصحي، و5.3 كيلومتر من أنابيب الرفع (Pipe Jacking)، وهذه التقنية تعني عدم حفر الشوارع، مما يسبب ضررا أقل للبنية التحتية للمدينة ويقلل من التأثير على حركة المرور.

2- محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحديثة: تتم عملية معالجة مياه الصرف الصحي بطريقة متطورة، تشمل الفرز والتهوية والترشيح، ومراحل أخرى عديدة. بعد المعالجة، يمكن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض مختلفة.

3. التشغيل والصيانة: يتضمن المشروع مرحلة تشغيل وصيانة لمدة عامين لضمان التشغيل الفعال والمستدام للمحطة.