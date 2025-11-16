محطة تنقية مجاري أربيل… مشروع بيئي عملاق برعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يشهد إقليم كوردستان إنجاز واحد من أكبر مشاريعه البيئية والبنى التحتية، مع استمرار العمل في محطة تنقية مياه مجاري أربيل التي وُضع حجر أساسها بتوجيه وإشراف مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وبتمويل من وزارة البلديات والسياحة، وتنفيذ شركة "أوزان" المحلية.

المشروع يُقام على مساحة 205 دونم غرب مدينة أربيل، وسيمثل نقلة نوعية في قطاع الخدمات البيئية، إذ ستكون المحطة قادرة على تنقية 840 ألف متر مكعب من مياه المجاري يوميًا، بما يشمل المياه السوداء والرمادية، وبطاقة مصممة لتلبية احتياجات المدينة خلال الثلاثين سنة المقبلة.

شبكة حديثة وتقنيات متطورة

يتضمن المشروع إنشاء شبكة متكاملة من خطوط المجاري بطول 21.9 كيلومترًا، من بينها 5.3 كيلومتر تُنفذ بتقنية الدفع النفقي (Pipe Jacking)، وهي تقنية تتيح مد الأنابيب دون الحاجة إلى حفر الشوارع والأحياء السكنية، مما يقلل من الأضرار والعرقلات في المدينة.

أما محطة المعالجة الرئيسية (WWTP)، فهي تعتمد على مراحل وتقنيات متقدمة تشمل:

الغربلة

التهوية

الترشيح

إعادة استخدام المياه بعد معالجتها

كما يشمل المشروع مرحلة تشغيل وصيانة لمدة سنتين لضمان كفاءة عمل المحطة واستدامتها.

فوائد بيئية وصحية واسعة

ستسهم محطة التنقية بشكل مباشر في منع تصريف المياه الثقيلة في الأنهر والقنوات الطبيعية، وحماية المياه الجوفية، وتقليل الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. كما ستؤدي إلى تحسين بيئة المدينة ودعم الزراعة النظيفة، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية.

ويبرز دور المشروع أيضًا في دعم مبادرات استراتيجية مثل مشروع الحزام الأخضر ومسار الحياة في أربيل، إذ سيتم استخدام المياه المعالجة لري المساحات الخضراء والحدائق، مما يعزز الاستدامة البيئية في العاصمة.

خطوة نحو مدينة أكثر صحة واستدامة

ومع اقتراب إنجاز محطة معالجة مجاري أربيل، يبدأ الإقليم مرحلة جديدة نحو أربيل أنظف، وأكثر صحة، وأكثر استدامة للأجيال القادمة، في أحد أهم المشاريع البيئية التي أطلقتها حكومة كوردستان خلال السنوات الأخيرة.