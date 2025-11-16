مسرور بارزاني: مياه نظيفة تتجه نحو مدن العراق ومصدر رئيسي لري المساحات الخضراء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن مشروع محطة معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي في أربيل سيُحدث تحولًا كبيرًا في حماية البيئة والمياه، مشيرًا إلى أن المشروع سيلعب دورًا حاسمًا في زيادة المساحات الخضراء في أربيل، وفي الوقت نفسه سيضمن أن المياه المتدفقة نحو بقية محافظات العراق ستكون مياهًا نظيفة وغير ملوّثة.

وجاء حديث مسرور بارزاني في كلمة له خلال وضع حجر الأساس للمشروع، الذي تنفذه وزارة البلديات والسياحة بالتعاون مع شركة أوزان، وبتمويل من وكالة جايكا اليابانية كجزء من مشروع متكامل يتكوّن من ثمانية أقسام.

بارزاني شدد على أن المياه التي ستُعالج داخل المحطة سيتم استخدامها مباشرة لري الحدائق والمساحات الخضراء في أربيل، مما يجعل المشروع ركيزة أساسية لخطط التوسّع البيئي، وخاصة مشروعي الحزام الأخضر ومسار الحياة.

وقال:

“هذا المشروع هو أفضل مصدر لري الحدائق والمساحات الخضراء، وسيكون داعمًا قويًا لجميع خططنا لزيادة نسبة المساحات الخضراء في أربيل.”

كما أوضح أن إعادة استخدام المياه المعالجة ستخفض الضغط عن المياه الجوفية بشكل كبير، وهو ما ينعكس مباشرة على الأمن المائي في الإقليم.

حماية المياه في العراق… مياه نظيفة بدلاً من التلوث

وفي رسالة واضحة لبغداد ومحافظات الجنوب، أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع سيمنع اختلاط مياه الصرف الصحي بالأنهار والمصادر الطبيعية، مما سيضمن أن المياه الجارية باتجاه محافظات العراق الأخرى، ولا سيما نهر دجلة، ستكون مياهًا نظيفة وغير ملوثة.

وقال بارزاني:“سنمنع تلوث المياه النظيفة والأنهار، وهذا المشروع سيكون مساعدًا في حماية نظافة مصادر المياه في محافظات العراق الأخرى التي تقع على مجرى الأنهار، وخاصة نهر دجلة.”

مشروع استراتيجي لمعالجة أزمة المياه في المنطقة

وفي ظل أزمة المياه المتصاعدة محليًا وإقليميًا، أكد مسرور بارزاني أن المشروع سيقلل من الأمراض المرتبطة بالمياه، وسيحمي البيئة والمياه الجوفية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على مشاريع كبرى مثل بناء السدود والبرك وإيصال المياه إلى المناطق السكنية.

خطط أوسع للمستقبل

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لدى الحكومة مشاريع أكبر تشمل جميع مدن وبلدات إقليم كوردستان، متوقعًا أن يشهد الإقليم خلال السنوات المقبلة قفزة جديدة في مسيرة البناء والإعمار.

وختم بارزاني كلمته بالقول:

“هدفنا الرئيسي من كل هذه المشاريع هو أن نخدم مواطنينا ونرتقي بمستوى الحياة والخدمات العامة، ولتبقى كوردستان عامرة دائمًا.”