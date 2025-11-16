رئيس الحكومة يستقبل سفير بريطانيا لدى العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، سفير المملكة المتحدة لدى العراق عرفان صدّيق.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع مجمل الأوضاع في العراق عقب الانتخابات النيابية الاتحادية.

وهنّأ السفير البريطاني رئيس الحكومة بنجاح الانتخابات، معرباً عن أمله في أن تسهم نتائجها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في العراق، وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدّمة للمواطنين.

من جانبه، شدّد رئيس الحكومة على أن ما يهم إقليم كوردستان هو منهاج وبرنامج عمل الحكومة الاتحادية الجديدة، ومدى التزامها بالدستور والاتفاقات الموقّعة، وإيجاد حلول جذرية للمشكلات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية

وفي سياق آخر من اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة أن الانتخابات البرلمانية العراقية أوجدت واقعاً جديداً ينعكس على مسار تشكيل حكومة الإقليم.