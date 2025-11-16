مسرور بارزاني: قوة الحزب الديمقراطي دفعت المرشحين لرئاسة الوزراء للتواصل معنا.. وتأخير الرواتب بلا مبرر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، أن نتائج الانتخابات الأخيرة أثبتت أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أصبح قوة مؤثرة ليس في الإقليم فقط، بل على مستوى العراق كله، وهذا ما يدفع المرشحين لمنصب رئيس الوزراء إلى التوجه نحو أربيل وطلب دعم الحزب.

"أجندة الحكومة المقبلة هي الأساس"

ورداً على سؤال حول سبب توجه المرشحين للحزب الديمقراطي، قال مسرور بارزاني: "بعد هذه الانتخابات ظهرت قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في عموم العراق، ومن الطبيعي أن تتجه جميع الأطراف نحونا. لكن بالنسبة لنا، ما يهم هو برنامج الحكومة المقبلة ومدى التزامها بتطبيق الدستور وجميع مواده، خصوصاً تلك المتعلقة بإقليم كوردستان".

وفي سؤال عن زيارة وفود الإقليم إلى بغداد وتأخر صرف الرواتب، شدد رئيس الحكومة على أن التأخير غير مبرر إطلاقاً، وقال: "تأخر إرسال الرواتب ليس له أي مبرر. إقليم كوردستان نفذ كل التزاماته بالكامل، سواء المتعلقة بالرواتب أو بنسبته من الإيرادات. لذلك لا يوجد أي سبب لتأخير هذا الراتب أو رواتب هذا العام".

أهمية مشروع محطة المعالجة.. وخطة الحكومة مستمرة

وحول أهمية مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أربيل، أوضح مسرور بارزاني أن المشروع يمثل خطوة جوهرية في حماية البيئة وتحسين الخدمات العامة.

وقال: "برنامج حكومة الإقليم يهدف إلى تقديم الخدمات لشعب كوردستان. المشاريع ليست مرتبطة بالانتخابات، بل مستمرة وفق خطط الحكومة وإمكاناتها. هذا المشروع مهم جداً لمنع تلوث المصادر الطبيعية، والحفاظ على المياه النظيفة، وحماية الصحة العامة".

كما دعا المواطنين إلى المشاركة في الحفاظ على البيئة وعدم الإسراف في استهلاك المياه.

زيارة رئيس الوزراء العراقي… لقاء خاص على هامش منتدى MEPS

وفي ما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء العراقي لأربيل يوم غد لحضور منتدى MEPS، أكد مسرور بارزاني أنه ستكون هناك اجتماعات خاصة لمناقشة الملفات المشتركة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.