مسرور بارزاني: محطة الصرف الصحي في أربيل دعامة لمشروعي الحزام الأخضر وممر الحياة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد 16 تشرين الأول/نوفمبر 2025، أنه وضع حجر الأساس لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أربيل، وذلك في تدوينة نشرها على منصة "إكس".

وشدد مسرور بارزاني على أن المشروع يشكل دعامة أساسية لمشروعي الحزام الأخضر وممر الحياة في إقليم كوردستان، مؤكداً أن المياه المعالجة ستُستخدم في ري المساحات الخضراء والحدائق.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا الإجراء سيسهم في حماية مصادر المياه في بقية محافظات العراق التي تصب في مجاري الأنهار.

في السياق ذاته، أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن مشروع محطة معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي في أربيل سيُحدث تحولًا كبيرًا في حماية البيئة والمياه، مشيرًا إلى أن المشروع سيلعب دورًا حاسمًا في زيادة المساحات الخضراء في أربيل، وفي الوقت نفسه سيضمن أن المياه المتدفقة نحو بقية محافظات العراق ستكون مياهًا نظيفة وغير ملوّثة.

وجاء حديث مسرور بارزاني في كلمة له خلال وضع حجر الأساس للمشروع، الذي تنفذه وزارة البلديات والسياحة بالتعاون مع شركة أوزان، وبتمويل من وكالة جايكا اليابانية كجزء من مشروع متكامل يتكوّن من ثمانية أقسام.

مسرور بارزاني شدد على أن المياه التي ستُعالج داخل المحطة سيتم استخدامها مباشرة لري الحدائق والمساحات الخضراء في أربيل، مما يجعل المشروع ركيزة أساسية لخطط التوسّع البيئي، وخاصة مشروعي الحزام الأخضر ومسار الحياة.

وقال: "هذا المشروع هو أفضل مصدر لري الحدائق والمساحات الخضراء، وسيكون داعمًا قويًا لجميع خططنا لزيادة نسبة المساحات الخضراء في أربيل".

كما أوضح أن إعادة استخدام المياه المعالجة ستخفض الضغط عن المياه الجوفية بشكل كبير، وهو ما ينعكس مباشرة على الأمن المائي في الإقليم.