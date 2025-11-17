مقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف روسي استهدف مدينة في شرق أوكرانيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في ضربات روسية استهدفت منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت سلطات محلية الاثنين.

وكتب فيتالي كارابانوف، رئيس الإدارة العسكرية في مدينة خاركيف، على تليغرام، أن الجيش الروسي نفذ ضربتين صاروخيتين على مركز مدينة بالاكليا.

وقال إنه وفقا للمعلومات الأولية، قتل ثلاثة أشخاص جراء الضربة الليلية على المدينة.

وأضاف أن عشرة أشخاص أصيبوا، بينهم أطفال، جرى نقل تسعة منهم إلى المستشفيات.

وأكد كارابانوف أنه "للأسف، لا تزال المكالمات الهاتفية تتواصل للاشتباه بإصابات محتملة".

وكان حاكم منطقة خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، قد صرح في وقت سابق أن من بين الجرحى فتاة تبلغ 14 عاما وفتى يبلغ 12 عاما ورجل يبلغ 61 عاما.

وتستهدف روسيا الأراضي الأوكرانية بشكل شبه يومي بهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ منذ بدء الغزو في شباط/فبراير 2022.

وقتل سبعة أشخاص بعد أن قصفت روسيا مبان سكنية في أنحاء العاصمة كييف الجمعة.

مع اقتراب فصل الشتاء، صعدت موسكو أيضا ضرباتها على البنية التحتية للطاقة.

وتستهدف كييف بانتظام أيضا مستودعات ومصافي نفط ومنشآت طاقة أخرى في روسيا.

وعلى خط المواجهة، أعلن الجيش الروسي الأحد سيطرته على قريتين في جنوب أوكرانيا حيث تواصل قواته تقدمها البطيء، فيما تسعى كييف للاحتفاظ بمدينة بوكروفسك الواقعة شرقا.

AFP