ترامب: "ربما نجري بعض المناقشات" مع الرئيس الفنزويلي مادورو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكان إجراء محادثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادور، وذلك عقب إعلان واشنطن أنها تخطط لتصنيف عصابة مخدرات تزعم أن مادورو يقودها "منظمة إرهابية أجنبية".

وقال ترامب للصحافيين في مطار بالم بيتش الدولي بولاية فلوريدا "ربما نجري بعض المناقشات مع مادورو، وسنرى ما الذي ستكون عليه النتيجة"، مضيفا "أنهم يرغبون بالحوار".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد أن بلاده تخطط لتصنيف عصابة مخدرات يُزعم أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يقودها، "منظمة إرهابية أجنبية"، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين،

وقال روبيو في بيان إن "كارتل دي لوس سوليس، بالتعاون مع كارتلات أجنبية أخرى مصنفة إرهابية بينها ترين دي أراغوا وكارتل سينالوا، مسؤولون عن أعمال عنف إرهابية في جميع أنحاء النصف الغربي للكرة الأرضية، بالإضافة إلى تهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا".

ويأتي التلويح بهذا التصنيف عقب إرسال الجيش الأميركي تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الكاريبي بزعم منع تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

لكن كراكاس تعتبر أن الأمر مجرد ذريعة للإطاحة برئيسها اليساري مادورو الذي ترفض واشنطن شرعيته وتتهمه بأنه تاجر مخدرات.

وأعاد روبيو تأكيد ادعاء الولايات المتحدة بأن كارتل دي لوس سوليس (كارتل الشمس) الذي يقوده مادورو ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى "أفسدوا الجيش والاستخبارات والسلطة التشريعية والقضاء في فنزويلا".

أضاف "لا مادورو ولا المقربين منه يمثلون الحكومة الشرعية في فنزويلا".

وقال روبيو أيضا إن الولايات المتحدة "ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية مصالح أمننا القومي وحرمان تجار المخدرات من التمويل والموارد".

ومنذ إطلاق الحملة العسكرية لمكافحة تهريب المخدرات في الكاريبي في أيلول/سبتمبر، قتلت القوات الأميركية 83 شخصا على الاقل، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام معلنة.

ولم تنشر الولايات المتحدة أي تفاصيل تدعم مزاعمها بأن الأشخاص المستهدفين بنحو عشرين ضربة حتى الآن في منطقتي الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مهم تجار مخدرات.

ويعتبر خبراء أن هذه الممارسات ترقى إلى أن تكون عمليات قتل خارج نطاق القضاء، حتى لو كانت تستهدف تجار مخدرات معروفين.

AFP