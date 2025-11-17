تصريحات جديدة من إيران: هذا ما فعلته ضربات أميركا بـ"النووي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وصف نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، البرنامج النووي لبلاده بأنه لا يزال "سليما"، رغم إقراره بأن الضربات الأميركية والإسرائيلية ألحقت أضرارا بالغة بالمنشآت في وقت سابق من هذا العام.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، قال خطيب زاده إن "البرنامج النووي السلمي لإيران لا يزال سليما ونحن نتحدث الآن"، مضيفا: "سنحميه".

ولا تزال الحالة الدقيقة للمنشآت الإيرانية غير واضحة، بعد حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، انتهت بغارات أميركية على 3 منشآت نووية في إيران، هي فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البداية أن موقع فوردو النووي دُمر، بينما أشار تقييم استخباراتي أميركي مبكر إلى أن المنشآت النووية الثلاث تضررت بشدة، لكن البرنامج النووي الإيراني ربما يكون قد تأخر لمدة تصل إلى عامين فقط.

وفي حين صرح خطيب زاده أن الضربات الأميركية والإسرائيلية "دمرت الكثير من بنيتنا التحتية وأجهزتنا ومبانينا"، فقد أشار إلى أن "البرنامج النووي يعتمد إلى حد كبير على معرفتنا المحلية، وهو منتشر في أنحاء بلدنا، وهو بلد شاسع يبلغ عدد سكانه 90 مليون نسمة".

وقال نائب الوزير: "هذا البلد ليس بلدا يمكن قصفه ثم الاعتقاد أنه كل شيء سيدمر".

المصدر.. وكالات