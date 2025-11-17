أيام بدليس الترويجية في اسطنبول: عرض للمأكولات التراثية والمنتجات المحلية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أُقيمت في مدينة اسطنبول "أيام بدليس الترويجية"، وهو حدث يهدف إلى تعريف سكان وزوار المدينة بالمنتجات المحلية والثقافة الغنية لمدينة بدليس الواقعة في شمال كوردستان(تركیا). وشهد الحدث إقبالاً واسعاً، حيث تم عرض عشرات الأنواع من المأكولات والمشروبات التقليدية.

جذبت الفعالية اهتماماً كبيراً، حيث توافد الحضور لاستكشاف وتذوق المنتجات التي تشتهر بها بدليس، من التبغ المحلي والأسماك المجففة، إلى العسل والأجبان بأنواعها المختلفة، وصولاً إلى "الكشك" ومنتجات غذائية أخرى.

وعبّر العديد من سكان بدليس المقيمين في اسطنبول عن سعادتهم بهذا الحدث الذي أتاح لهم فرصة لاستعادة ذكريات مدينتهم وتذوق نكهاتها الأصيلة. وقالت إحدى المواطنات في مقابلة مع كوردستان 24: "كل شيء هنا جميل جداً وممتاز. أهلنا وأرضنا غالية علينا. حتى وإن كنا نعيش هنا في اسطنبول، فإن قلوبنا معلقة بمدينتنا".

وأضافت بحماس: "أعددت بنفسي 'الدستار' (أداة طحن يدوية) و'البيزي' (نوع من الحبوب) وقمت بتحضير 'الجوني' (طبق تقليدي). كل ما ننتجه بأيدينا في أرضنا له نكهة خاصة. كل شيء في وطننا حلو المذاق، حتى 'الشوم شاكر' (نوع من النباتات) لدينا أحلى من السكر".

من جانبها، قالت مواطنة أخرى: "نشكر القائمين على هذا الحدث. هذه المنتجات من أرضنا، ونحن سعداء جداً بوجودها هنا. كل شيء طبيعي وصحي، من البقلاوة والعسل إلى الجوز. كل ما يأتي من أرضنا هو الأفضل".

كما تضمنت الفعالية عرضاً حياً لطريقة عمل "الدستار"، وهي طاحونة يدوية حجرية تستخدم في طحن الحبوب، حيث لفتت انتباه الزوار، خاصة كبار السن الذين استعادوا ذكريات الماضي، والشباب الذين تعرفوا على هذه الأداة التراثية لأول مرة.

وقال أحد المشاركين وهو يشرح عن "الدستار": "هذه طاحونة أجدادنا. كانوا يستخدمونها لطحن القمح لإعداد أطباق مثل 'الكركر' و'الجلفلف'. كل هذه الأطعمة كانت تُحضّر من منتجات طبيعية وصحية، وخالية من الكهرباء والمواد المصنعة".

يُذكر أن اسطنبول تحتضن جالية كبيرة من أبناء بدليس يُقدر عددها بنحو 300 ألف شخص. وقد شكل هذا الحدث فرصة اقتصادية مهمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين من بدليس لتسويق منتجاتهم في واحدة من أكبر أسواق تركيا.

مراد ئاكنجي – كوردستان 24 – اسطنبول