رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير كوريا الجديد لدى العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية لدى العراق، لي جون أيل.

وفي مستهل هذا اللقاء، قدَّم رئيس الوزراء تهانيه للسفير بمناسبة تسلمه مهام منصبه، منوِّهاً إلى أواصر الصداقة والعلاقات الوطيدة التي تجمع إقليم كوردستان بجمهورية كوريا، معرباً عن دعم حكومة الإقليم المطلق للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتطويرها.

بدوره، أثنى السفير الكوري على ما يشهده إقليم كوردستان من تقدُّم وازدهار، مؤكداً رغبة بلاده في توثيق التعاون مع الإقليم في شتى المجالات.

كما هنأ السفير الكوري رئيس الحكومة على نجاح الانتخابات النيابية الاتحادية، مشيداً كذلك بنجاح المشاريع والإصلاحات التي اضطلعت بها حكومة إقليم كوردستان بهدف تشييد بنية تحتية اقتصادية صلبة.