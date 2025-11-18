مسرور بارزاني يرحب باختيار أربيل كأول وجهة سياحية في آسيا عام 2026

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني 2025، باختيار أربيل كأول وجهة في آسيا للزيارة عام 2026.

وقال رئيس الحكومة في منشور على منصة إكس: " أربيل، عاصمة إقليم كوردستان تواصل إبهار العالم".

وأضاف: "اختيارها كأول وجهة في آسيا للزيارة في عام 2026 دليل على كرم الضيافة ودفئها وتاريخها العريق الممتد لآلاف السنين".

ونشرت مجلة السفر الشهيرة "كوندي ناست ترافيلر" (Condé Nast Traveler) قائمة بأفضل وجهات آسيا للسفر في عام 2026.

وأشارت المجلة في تقرير لها إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، كواحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في آسيا.

وفقًا للتقرير، آسيا كنز يزخر بالجمال المتنوع، من ناطحات السحاب الشاهقة إلى الأزقة التاريخية، ومن الطعام الفاخر بإشراف أشهر الطهاة إلى الضيافة في قمم التلال والجبال. هذه القائمة، التي أعدها شبكة كتاب المجلة من جميع أنحاء القارة، تعكس هذا التنوع الاستثنائي.

وأوضحت المجلة أن المسافرين قد يبحثون عن سبب للتعرف على الأماكن الكبيرة والمعروفة، مثل مدينة أودايبور الهندية التي شهدت افتتاح العديد من الفنادق الجديدة وأنشأت منظرًا جذابًا. لكن بالنسبة لمن يبحثون عن أماكن غير معروفة، سيكون عام 2026 هو عام المسافرين إلى أربيل.

وجاء في التقرير: أربيل، عاصمة كوردستان العراق، والمعروفة بقلعتها التي يعود تاريخها إلى 6000 عام، تحافظ على تاريخها الغني، بينما تسعى جاهدة نحو مستقبل سلمي، وهذا مؤشر واضح على القيمة التاريخية والثقافية العالية للمدينة، إلى جانب إرادتها في التنمية والخروج من ظلال الماضي.

وكتبت المجلة، أربيل عاصمة إقليم كوردستان، كمركز هادئ وغني بالثقافة والتاريخ والجمال الطبيعي، لفتت انتباه العالم. قلعة أربيل الأثرية، التي شهدت آلاف السنين من تاريخ المنطقة المليء بالتغيرات، تشهد الآن عصرًا جديدًا من التطور وتستقبل عددًا قياسيًا من السياح.

وأضافت، وفقًا للمعلومات، يتوافد عدد كبير من السياح على هذه المدينة، وفي الوقت نفسه، تم افتتاح عدد كبير من الفنادق الجديدة، وهذا دليل على جهود إقليم كوردستان لتغيير الصورة الماضية والترحيب بالعالم.

مشروع "زيارة كوردستان" (Visit Kurdistan)، وهو مشروع للقطاع الخاص بدعم من حكومة إقليم كوردستان، بدأ العمل في عام 2025. يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة لجذب 20 مليون سائح إلى الإقليم بحلول عام 2030.

وكتبت المجلة، اليوم، تزين المباني الشاهقة أربيل، وهذا مؤشر على حداثة المدينة. مشاريع جديدة مثل "أربيل أفينيو" (Erbil Avenue)، وهو مشروع سكني يضم العديد من العلامات التجارية العالمية مثل "غوردون رامزي ستريت برغر" (Gordon Ramsay’s Street Burger)، و "إي إل آند إن لندن" (EL&N London)، و "سي زد إن بوراك" (CZN Burak)، و "أنتروكوت كافيه دي باريس" (Entrecote Cafe de Paris)، هي قيد التنفيذ.

كما ذكرت المجلة أن الولايات المتحدة تستعد لافتتاح أكبر قنصلية لها في العالم في أحد أحياء أربيل الكبيرة، ويتردد أن أكاديمية لكرة القدم للشباب تابعة لنادي ريال مدريد على وشك الافتتاح في أربيل.

وأشارت إلى أن أربيل، بثقافتها الغنية وطبيعتها الجميلة وشعبها المتعدد الأعراق، ورغم تاريخها المليء بالتغيرات، تسير الآن على طريق التنمية السريعة وتطمح لأن تصبح مركزًا سياحيًا مهمًا في الشرق الأوسط.